Wer bei Amazon bestellt, verlässt sich auf transparente Preise. Doch genau dieses Vertrauen nutzen manche Marketplace-Händler gezielt aus - mit horrenden Versandkosten, die erst ganz am Ende der Bestellung sichtbar werden. Warum manche Kunden dennoch auf den Trick reinfallen. Es klingt nach einem sehr alten Trick aus den Frühzeiten des E-Commerce, doch es kommt auch aktuell wieder vermehrt vor: Händler:innen auf der Amazon-Plattform bieten gefragte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n