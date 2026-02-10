The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.02.2026
ISIN Name
DE000TUAG513 TUI AG NA O.N. NEUE
XS2257830716 KWG GR.HLDGS 20/26
BE6317283610 BELFIUS BK 19/26 MTN
DE000A3E5YQ2 JES.GREEN IN 21/26
US609207AR65 MONDELE.INTL 19/26
XS2202744384 CEPSA FIN. 20/26 MTN
US25468PDK93 TWDC ENTERPR.18 2026 MTN
US808513AM75 CHARLES SCHWAB 15/26
DE000LB3MQ45 LBBW FZA 23/26
US713448FQ60 PEPSICO 23/26
DE000AAR0389 AAREAL BANK MTN.HPF.S.256
XS2581397986 NATL AUSTR.B 23/26 MTN
US902133AZ06 TYCO ELEC.GR 23/26
USU31520AV85 FEDEX 25/46 REGS
USU31520AY25 FEDEX 25/48 REGS
DE000HEL0ET4 LB.HESS.THR.CARRARA03L/25
DE000DJ9AU70 DZ BANK IS.A2929
FI4000586748 FINNLAND 25/26 ZO
IT0005635351 ITALIEN 25/26 ZO
USU31520AP18 FEDEX 25/41 REGS
USU31520AS56 FEDEX 25/44 REGS
USU31520AW68 FEDEX 25/47 REGS
USU31520AT30 FEDEX 25/45 REGS
XS2764789231 FORTIVE 24/26
DE000HEL0DD0 LB.HESS.THR.CARRARA02D/25
XS1950499712 DT. BAHN 19/26 MTN
DE000SLB8122 LDSBK.SAAR IHS S.812
