Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 04.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3C9GD | ISIN: US79589L1061 | Ticker-Symbol: YL8
Tradegate
04.03.26 | 07:51
25,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SAMSARA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAMSARA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
24,60025,20009:06
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADVANCED ENERGY MINERALS
ADVANCED ENERGY MINERALS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCED ENERGY MINERALS LTD0,2500,00 %
JES.GREEN INVEST GMBH25,000+0,40 %
OSCAR HEALTH INC11,650-1,27 %
SAMSARA INC25,0000,00 %
VERTEX MINERALS LIMITED0,0960,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.