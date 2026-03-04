The following instruments on XETRA do have their first trading 04.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.03.2026
Aktien
1 US6877931096 Oscar Health Inc.
2 AU0000433500 Advanced Energy Minerals Ltd.
3 US79589L1061 Samsara Inc.
4 AU0000185910 Vertex Minerals Ltd.
Anleihen
1 US959802BB45 Western Union Co.
2 US98389BBF67 Xcel Energy Inc.
3 USU37016AF67 Gran Tierra Energy Inc.
4 DE000A383AG7 BSK 1818 AG
5 DE000A3E5YQ2 JES.GREEN Invest GmbH
6 USP37341AC17 Provincia de Entre Ríos
7 XS3305209903 Abu Dhabi, Emirate of
8 XS3305209739 Abu Dhabi, Emirate of
