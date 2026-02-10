EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

MHP Hotel AG steigert Q4-Umsatz um 16 % und erzielt umsatzstärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte



10.02.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hotelumsatz steigt im vierten Quartal 2025 um 16 % auf Rekordniveau von 52,6 Mio. Euro (Q4 2024: 45,3 Mio. Euro)

Durchschnittlicher Zimmerpreis erhöht sich deutlich auf 249 Euro (Q4 2024: 227 Euro)

Bereinigter Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) wächst um 10 % auf 203 Euro (Q4 2024: 185 Euro)

Bereinigte Belegungsquote steigt leicht auf 82 % (Q4 2024: 81 %)

Umsatzprognose 2026 bei rund 225 Mio. Euro, erwartetes Konzern-EBITDA bei über 10 Mio. Euro München, 10. Februar 2026 - Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24 ), Betreiber von Premium- und Luxushotels im deutschsprachigen Raum, berichtet für das vierte Quartal 2025 eine starke Entwicklung und beendet 2025 mit dem umsatzstärksten Quartal der Unternehmensgeschichte. Trotz hoher Vergleichswerte konnten die MHP-Häuser ihre Performance erneut steigern und erzielten im Schlussquartal einen Umsatz von 52,6 Mio. Euro - getragen von einer weiterhin hohen Nachfrage im Premium- und Luxussegment sowie einem ratenfokussierten Revenue-Management. Starke Entwicklung auf Hotelebene

Im vierten Quartal konnten alle Hotels ihre Vorjahresergebnisse entweder deutlich übertreffen oder das bereits hohe Niveau halten. Besonders positiv entwickelte sich der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, der ein Umsatzplus von rund 40 % erzielte - begünstigt durch höhere Raten und eine gestiegene Belegung. Die erfolgreiche Stabilisierungsphase setzt sich damit fort. Das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel profitierte von einem sehr starken Oktober und November und steigerte seinen Umsatz im Q4 um rund 20 %. Auch Le Méridien Vienna und MOOONS Vienna zeigten sich in einem dynamischen Marktumfeld robust; insbesondere im Dezember lag das Umsatzwachstum bei rund 20 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Wien gewinnt zugleich strategisch weiter an Bedeutung: MHP wird den Markt künftig mit vier Hotels bespielen. Das Andaz Vienna am Belvedere, by Hyatt (künftig Hyatt Regency Vienna) ergänzt das Portfolio seit dem 2. Februar 2026, das künftige Sheraton Vienna folgt ab 2027. Damit erweitert MHP seine Skalierungsmöglichkeiten in einem der stärksten europäischen Städtetourismusmärkte, der 2025 erstmals über 20 Mio. Übernachtungen verzeichnete. Deutlicher Anstieg der Durchschnittsraten

Der durchschnittliche Zimmerpreis (ADR) erhöhte sich im vierten Quartal signifikant auf 249 Euro (Q4 2024: 227 Euro). Diese Entwicklung spiegelt die anhaltend hohe Zahlungsbereitschaft der Gäste im Premiumsegment wider. Bereinigt um die Effekte aus der Anlaufphase des im September 2025 eröffneten Conrad Hamburg stieg der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) auf 203 Euro und lag damit 10 % über dem Vorjahresniveau. Die durchschnittliche Belegungsquote lag bereinigt bei 82 % (Q4 2024: 81 %). Inklusive des Conrad Hamburg lag der RevPar bei 195 Euro und die Belegungsquote bei 78 %. Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO) der MHP Hotel AG: "Mit dem Zugang zum Kapitalmarkt und unseren starken Performance-Kennzahlen sind wir bestens positioniert, um die laufende Marktkonsolidierung aktiv mitzugestalten und daraus strategische Wachstumschancen zu nutzen." Ausblick: Prognose 2025 bestätigt

MHP plant die Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2025 Anfang Mai 2026. Nach aktuellem Stand der laufenden Abschlussprüfung rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem Konzernumsatz von rund 180 Mio. Euro sowie einem Konzern-EBITDA von rund 15 Mio. Euro - jeweils vorbehaltlich der finalen Prüfungsergebnisse. Für 2026 erwartet MHP eine weitere Steigerung des Konzernumsatzes um 25 % auf rund 225 Mio. Euro. Wesentliche Treiber sind der volle Jahresbeitrag des Conrad Hamburg nach der Eröffnung im September 2025 sowie die Übernahme des Andaz Vienna am Belvedere, by Hyatt (künftig Hyatt Regency Vienna) Anfang Februar 2026. Zusätzlichen Rückenwind liefert der positive Trend im internationalen Tourismus: UN Tourism geht für 2026 von einem weltweiten Wachstum des internationalen Tourismus von rund 3 - 4 % aus; Europa bleibt dabei eine der stärksten Zielregionen. Für das Konzern-EBITDA 2026 prognostiziert MHP über

10 Mio. Euro. Die erwartete EBITDA-Differenz zwischen 2025 und 2026 ist im Wesentlichen auf zwei Effekte zurückzuführen: Im Jahr 2025 haben nicht-operative Einmaleffekte wie Key Money und Umbau- und Eröffnungszuschüsse für das Conrad Hamburg das EBITDA erhöht. Für 2026 sind dagegen bereits Due-Diligence-, Transaktions- und Rebrandingkosten sowie Renovierungen im Le Méridien Stuttgart und Le Méridien Hamburg berücksichtigt. Für interessierte Anleger und Pressevertreter plant MHP am 24. Februar 2026 um 10:00 Uhr einen Roundtable-Call. Eine Anmeldung kann über den folgenden Link vorgenommen werden: https://www.nuways-ag.com/events/kicking-off-2026-nqZrz1G Weitere Informationen zur Performance-Entwicklung der MHP-Gruppe sind unter https://www.mhphotels.com/berichte/ zu finden. Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International, Hilton und Hyatt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem künftigen Sheraton Vienna (ab Anfang 2027) sowie dem Andaz Vienna (ab April 2026 Hyatt Regency Vienna), erweitert MHP seine Präsenz in der österreichischen Hauptstadt Wien. Die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier ist für 2028 geplant. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für höchste Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristige Profitabilität. www.mhphotels.com Kontakt Investor Relations: junicorn Consulting Julia Stoetzel julia@junicornconsulting.com



10.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News