Unterpremstätten - Der Halbleiterhersteller AMS Osram hat im vierten Quartal die Profitabilität weiter verbessert. Beim Ausblick ist das Unternehmen zurückhaltend. Zudem wird ein neues Sparprogramm aufgelegt. Von Oktober bis Dezember fiel der Umsatz leicht um 0,9 Prozent auf 874 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Operativ konnte AMS Osram das Ergebnis wieder verbessern. Der um Transformationskosten bereinigte Betriebsgewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab