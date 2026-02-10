LVMH-Rivale Kering hat am Dienstagmorgen seine Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr vorgelegt. Gucci steht zwar weiter unter Druck, doch der Umsatzrückgang im vierten Quartal fiel weniger stark aus als befürchtet. Die Anleger werten dies als erstes positives Signal: Die Aktie zieht vorbörslich deutlich an.Im vierten Quartal sank der Umsatz um drei Prozent auf 3,9 Milliarden Euro und entwickelte sich damit besser als erwartet. Analysten hatten mit einem Minus von sechs Prozent gerechnet. Gucci ...Den vollständigen Artikel lesen ...
