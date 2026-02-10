Zürich - Der US-Dollar bleibt auch am Dienstag weiter unter Druck. Gleichzeitig hält die Frankenstärke insbesondere gegenüber dem Euro weiter an. Am Montag war der US-Dollar unter die Marke von 0,77 Franken gerutscht und im Tief bis auf 0,7657 gefallen. Damit näherte sich das Währungspaar dem Mehrjahrestief bei 0,7605 von Ende Januar an. Am Dienstagmorgen wird der Dollar mit rund 0,7672 Franken gehandelt. Auch gegenüber dem Euro zeigte sich der Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
