TUI hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 insgesamt solide Ergebnisse vorgelegt. Die Umsätze waren stabil bei 4,9 Mrd. EUR. Der operative Gewinn (EBIT) vor Sondereffekten stieg im Jahresvergleich um 26 Mio. EUR auf 77 Mio. EUR. Dies wurde durch eine starke Leistung im Kreuzfahrtssegment und eine Reduzierung der Verluste im Bereich Markets + Airline unterstützt, teilweise jedoch durch Hotelschließungen infolge von Unwettern sowie durch Währungseffekte kompensiert. Die Umsätze im Segment Holiday Experiences wuchsen moderat, angeführt von Kreuzfahrten und TUI Musement, während Märkte + Airline aufgrund von Währungseffekten und einer gezielten Reduzierung der Kapazität leicht zurückgingen. Das Management bestätigte die Prognose für das GJ26 mit einem Umsatzwachstum von 2-4% und einem EBIT-Wachstum von 7-10%, trotz eines gemischten Trading Updates, der durch wettbewerbsintensive Entwicklungen in den Bereichen Märkte + Airline und einer zurückhaltenden Nachfrage in Hotels und Resorts gekennzeichnet ist, während die erhöhte Kapazität im Kreuzfahrtgeschäft gut angenommen wird. Die Bilanz hat sich weiterhin robust entwickelt, mit einer reduzierten Nettoverschuldung von 3,6 Mrd. EUR, was die Wiederaufnahme einer Dividende von 0,10 EUR und die Einführung einer Ausschüttungspolitik von 10-20% ermöglicht. Wir bekräftigen unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 16,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tui-ag





© 2026 mwb research