Die Patentklage gegen Hims setzt einen chaotischen Wochenverlauf fort: Preisdruck, Konkurrenz und FDA-Warnungen haben Novo fast den gesamten Wegovy-Marktwert seit 2021 gekostet.Novo Nordisk steckt nach einer turbulenten Woche erneut unter Druck: Am Montag reichte der Konzern eine Patentklage gegen Hims & Hers ein, weil das Telemedizinunternehmen Nachahmerprodukte von Wegovy und Ozempic angeboten hatte. Novo wirft Hims vor, mit zusammengesetztem Semaglutid sein US-Patent zu verletzen und Patienten mit "nicht zugelassenen Medikamenten" zu gefährden. Hims nennt den Schritt einen "eklatanten Angriff" von Big Pharma, nachdem es seine Wegovy-Pillen-Kopie am Wochenende bereits vom Markt genommen …Den vollständigen Artikel lesen
