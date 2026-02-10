Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Durchbruch. Durchbruch. Durchbruch. Kutcho Copper hat DAS Signal gesendet
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
10.02.2026 09:30 Uhr
183 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Berenberg: Märkte Monitor 09.02.2026

09.02.2026 -

Aktueller Marktkommentar

Das Kapitalmarktjahr 2026 bleibt turbulent. Nach einem fast parabolischen Anstieg zu Jahresbeginn erlebten Gold, Silber und andere Edelmetalle ab Ende Januar einen enormen Abverkauf. Aber auch die Aktienmärkte zeigten sich zuletzt volatiler - vor allem in den USA. Trotz einer durchaus guten Berichtssaison rutschten die US-Leitindizes letzte Woche zwischenzeitlich um mehr als 3% ab. Technologiewerte standen im Zentrum des Abverkaufs, da die zunehmende Adaption von KI-Agenten in der Industrie die Nachhaltigkeit der Gewinnmargen der Softwaregiganten in Frage stellt. Gleichzeitig verstärkten große Verluste bei Kryptowährungen und die daraus resultierenden schwächeren Zukäufe von US-Kleinanlegern den Abverkauf von US-Technologiewerten. Einen Anlass, unsere US-Aktienquote zu reduzieren, sehen wir derzeit jedoch nicht. Obwohl wir davon ausgehen, dass US-Technologieaktien volatil bleiben, dürften der schwache Dollar, der sich verbessernde Konjunkturausblick für die USA sowie die im Februar einsetzenden Wachstumsimpulse der "One Big Beautiful Bill" stützend für US-Aktien wirken.

Kurzfristiger Ausblick

Neben den anhaltenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran befinden wir uns derzeit inmitten der Berichtssaison. Während bereits mehr als die Hälfte der US-Unternehmen ihre Zahlen für das vierte Quartal offengelegt haben, beläuft sich der Anteil in Europa auf etwa ein Drittel. Die bisherigen Ergebnisse deuten auf ein nach wie vor solides Gewinnwachstum hin. Heute bleibt der Datenkalender relativ leer. Politisch dürfte jedoch die gestrige Neuwahl in Japan unter der Führung von Sanae Takaichi im Vordergrund stehen. Am Dienstag werden die Einzelhandelsumsätze aus den USA (Dez.) veröffentlicht. Am Mittwoch folgen neben den chinesischen Verbraucherpreisen (Jan.) auch die aufgrund des Teil-Shutdowns verschobenen Daten zur US-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Jan.) sowie die Arbeitslosenquote (Jan.). Im Fokus der Märkte dürften zudem die Verbraucherpreise der USA (Jan.) am Freitag stehen. In der Folgewoche werden die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland (Feb.) sowie die Verbraucherpreise aus UK (Jan.) erwartet.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Berenberg Märkte Monitor.

© 2026 Asset Standard
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.