Airbus geht mit solider operativer Leistung, jedoch begrenztem Aufwärtspotenzial in die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025E (Veröffentlichung: 19. Februar). Wir erwarten für das Geschäftsjahr 2025 Umsätze von 74,1 Milliarden Euro, ein EBIT von 6,5 Milliarden Euro und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 6,72 Euro. Der EPS wird durch das Finanzergebnis aufgebläht, aufgrund der 10,6% Beteiligung an Dassault Aviation, was einen negativen Basiseffekt ins Geschäftsjahr 2026 zur Folge hat. Der Fokus wird auf der Lieferprognose für 2026 liegen. Nach Jahren übermäßig ambitionierter Ziele erwarten wir einen vorsichtigeren Ton und modellieren 870 Lieferungen, im Vergleich zu den vorherigen Markterwartungen von etwa 900. Gleichzeitig steigen die Wettbewerbsrisiken: COMAC gewinnt ab 2030 als glaubwürdiger Herausforderer an Bedeutung, ein Risiko, das angesichts der starken APAC-Exposition von Airbus weiterhin unterbewertet ist. Im Verteidigungsbereich schwindet der Optimismus bezüglich FCAS angesichts von Governance-Konflikten und schwindender politischer Unterstützung, was die auf Verteidigung basierende Rallye zunehmend aufs Spiel setzt. Mit solidem operativen Geschäft, jedoch einer aufgeblähten Bewertung, bekräftigen wir unsere Verkaufsempfehlung. Kursziel: 175,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se
© 2026 mwb research