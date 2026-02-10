Wenn der erste Monat ein Indikator für die Zukunft ist, dann wird 2026 ein weiteres Jahr mit raschen Veränderungen sowie erhöhter Unsicherheit und Preisvolatilität. Was waren die Haupttreiber im Januar? Sich verändernde Wetterbedingungen auf der ganzen Welt, verstärkte Aktivitäten von Investmentfonds und anhaltende geopolitische Spannungen sowie andere wichtige fundamentale Faktoren. Beginnen wir mit den wetterbedingten […]Wenn der erste Monat ein Indikator für die Zukunft ist, dann wird 2026 ein weiteres Jahr mit raschen Veränderungen sowie erhöhter Unsicherheit und Preisvolatilität. Was waren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland