© Foto: Massimo Paolone - LaPresse via ZUMA PressMit einer scharfen Klage untergräbt BYD die rechtliche Grundlage von Trumps Handelsabgaben. Der Fall könnte vor dem Supreme Court enden - und den gesamten Zollapparat kippen.Der chinesische Auto- und Technologiekonzern BYD hat in den USA Klage gegen die Regierung von Präsident Donald Trump eingereicht. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die Ende Januar beim US Court of International Trade eingereicht wurden. BYD und vier seiner US-Tochtergesellschaften fordern darin die Rückerstattung sämtlicher Zölle, die seit April 2025 auf ihre Produkte erhoben wurden. Gleichzeitig attackiert das Unternehmen die rechtliche Grundlage der Abgaben. Konkret stellt BYD die Anwendung des International …Den vollständigen Artikel lesen
