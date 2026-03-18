© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoJapans neue E-Auto-Förderung benachteiligt BYD gegenüber Toyota und Tesla. Dennoch sieht Citi mit einem Kursziel von 174 Hongkong-Dollar weiter deutliches Potenzial.BYD gerät in Japan zunehmend unter Druck. Der Chef der japanischen Niederlassung des chinesischen Elektroautobauers erklärte, dass das Unternehmen auf dem dortigen Markt nach einer Reform der staatlichen Elektroauto-Förderung kaum noch wettbewerbsfähig sei. Hintergrund ist eine Anpassung der Subventionen durch die Regierung, die BYD nach eigenen Angaben deutlich benachteiligt. Nach den neuen Regeln wurde die maximale Förderung für Elektroautos um 400.000 Yen (rund 2.500 Euro) auf bis zu 1,3 Millionen Yen (etwa 8.000 Euro) …Den vollständigen Artikel lesen
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