© Foto: DALL·EDie Anteile von Meituan verteuern sich am Mittwoch deutlich zweistellig. Regierungsbehörden haben zu einem Ende des ruinösen Preiskrieges aufgerufen. Meituan explodiert: Mit +13,9 Prozent einsame Spitze im Hang-Seng-Index Nur einen Tag vor den am Donnerstag erwarteten Quartalszahlen geht die Aktie des chinesischen E-Commerce-Spezialisten und Essenslieferanten Meituan durch die Decke. Die Anteile verteuerten sich am Handelsplatz in Hongkong um 13,9 Prozent und führten damit den Leitindex Hang Seng an, der sich angetrieben von neuen Friedenshoffnungen im Nahen Osten um 0,9 Prozent verteuerte. Auch an deutschen Handelsplätzen war die Aktie zur Wochenmitte gefragt. Bei Lang & Schwarz betrugen …Den vollständigen Artikel lesen
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