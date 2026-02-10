Anzeige
Dienstag, 10.02.2026
Durchbruch. Durchbruch. Durchbruch. Kutcho Copper hat DAS Signal gesendet
WKN: 940602 | ISIN: NL0000009538 | Ticker-Symbol: PHI1
Tradegate
10.02.26 | 11:12
26,580 Euro
+7,31 % +1,810
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
EURONEXT-100
AEX
STOXX Europe 600
Dow Jones News
10.02.2026 10:27 Uhr
261 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an

DJ MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an

DOW JONES--Wenig verändert sind die europäischen Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Vor dem verschobenen US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch erwarten Händler keine großen Bewegungen mehr. Der DAX gibt um 0,1 Prozent auf 24.986 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 notiert unverändert bei 6.056 Punkten. Kräftige Ausschläge gibt es aber bei Einzelwerten wie Kering und Philips nach starken Geschäftszahlen.

Die Berichtssaison ist auf beiden Seiten des Atlantiks bislang recht positiv verlaufen und die KI-induzierte Korrektur bei Technologieaktien scheint zunächst ausgelaufen. Im asiatischen Handel setzt der Nikkei-225 die Rally des Vortages nach dem überwältigen LDP-Sieg bei den Parlamentswahlen in Japan fort.

Zum US-Arbeitsmarkt schätzt die Commerzbank, er dürfte trotz des kräftigen Wirtschaftswachstums auf der Stelle treten. Ein Teil des geringeren Beschäftigungsaufbaus lasse sich dadurch erklären, dass wegen der Einwanderungspolitik weniger Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt drängten. "Wichtiger erscheint aber, dass die Unternehmen derzeit bei Neueinstellungen sehr zurückhaltend sind. Gleichzeitig werden allerdings auch nur wenige Mitarbeiter entlassen", heißt es.

Umstufungen und Zahlenausweise treiben Kurse

Umstufungen sorgen für teils kräftige Kursbewegungen: Bei Nordex geht es 4,6 Prozent tiefer, nachdem die Aktie von der Citi abgestuft worden ist auf "Neutral" nach "Kaufen". Goldman Sachs ist quer durch den Chemiesektor gegangen und treibt unter anderem Symrise mit ihrer neu erteilten Kaufempfehlung um 5,3 Prozent höher. Evonik springen um 4,6 Prozent nach oben dank doppelter Hochstufung von "Verkaufen" auf "Kaufen". Bei Lanxess reicht allein die Befreiung von der Verkaufsempfehlung auf "Neutral", um die Aktien 8 Prozent anziehen zu lassen.

Massive Kursgewinne von 13,6 Prozent gibt es bei Kering nach Zahlenausweis. Der Gucci-Eigentümer will nach Jahren des Rückgangs im Jahr 2026 wieder auf Wachstumskurs zurückkehren und treibt dafür einen Sanierungsplan voran. Vor allem der positive Ausblick auf die Trendwende bei Gucci treibt.

Auch Philips springen nach starken Quartalszahlen deutlich an - um 10,4 Prozent. Zudem haben die Prognosen für 2026 und 2028 positiv überrascht. Vor allem das organischen Umsatzwachstum von 6,4 Prozent gegenüber einem Konsens von 4,9 Prozent und einer deutlich höheren Marge loben die Analysten von Jefferies.

Bei Tui geht es trotz starker Quartalszahlen um 3,4 Prozent abwärts, der Markt stört sich am nicht erhöhten Ausblick. Überraschend sei aber, dass die Stärke auch noch in einem traditionell nicht so starken Winterquartal gezeigt werden konnte. Dabei sei die Profitabilität besonders gut, die Margenstärke des Reisekonzerns sei unterschätzt worden.

Um mehr als 4 Prozent nach unten geht es für die Teamviewer-Aktie. Belastend wirkt ein zurückhaltender Ausblick: Für das laufende Jahr nimmt sich die Gesellschaft nur ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 0 bis 3 Prozent vor. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.056,20    -0,0%   -2,81     +4,6% 
Stoxx-50         5.155,60    -0,2%   -9,98     +5,0% 
DAX           24.985,86    -0,1%   -29,01     +2,1% 
MDAX          31.867,40    -0,3%   -98,47     +4,4% 
TecDAX          3.624,13    -0,3%   -11,27     +0,4% 
SDAX          18.160,88    +0,2%   27,86     +5,6% 
CAC           8.343,68    +0,2%   20,40     +2,1% 
SMI           13.526,56    +0,1%    8,83     +1,9% 
ATX           5.735,06    -0,3%   -18,46     +8,0% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mo, 17:19 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1912    -0,0%   1,1914     1,1905  +1,4% 
EUR/JPY          185,31    -0,2%   185,71     185,63  +0,8% 
EUR/CHF          0,9134    -0,0%   0,9138     0,9132  -1,9% 
EUR/GBP          0,8710    +0,1%   0,8700     0,8703  -0,3% 
USD/JPY          155,56    -0,2%   155,86     155,92  -0,6% 
GBP/USD          1,3677    -0,2%   1,3698     1,3679  +1,7% 
USD/CNY          6,9400    +0,0%   6,9387     6,9379  -1,2% 
USD/CNH          6,9106    -0,1%   6,9162     6,9163  -0,9% 
AUS/USD          0,7074    -0,2%   0,7090     0,7088  +6,3% 
Bitcoin/USD       69.095,20    -1,8% 70.357,00   69.304,65 -20,5% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,13    64,20   -0,1%     -0,07 +11,8% 
Brent/ICE          69,01    69,04   -0,0%     -0,03 +13,2% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           5.051,56   5.059,06   -0,1%     -7,50 +17,1% 
Silber           82,38    83,33   -1,1%     -0,95 +16,9% 
Platin          1.760,99   1.782,44   -1,2%     -21,45  +1,7% 
Kupfer            5,91     5,96   -0,9%     -0,05  +4,4% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 03:51 ET (08:51 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
