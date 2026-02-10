München (ots) -waipu.tv schließt eine neue Content-Partnerschaft mit Sony Pictures Entertainment Deutschland. Im Rahmen der Kooperation bringt waipu.tv drei neue Kanäle auf die Plattform. Die Kanäle präsentieren Serien- und Filmhighlights aus unterschiedlichen Genres und Epochen und umfassen insgesamt über 250 Filme sowie 30 Serien mit über 100 Staffeln aus dem Sony-Pictures-Katalog.Series UniverseDer Kanal bündelt moderne Serienhits und hochwertige Crime-, Action- und Dramaserien aus dem Sony Pictures-Portfolio. Mit Titeln wie Justified, The Shield und L.A.'s Finest bietet der Sender packende Unterhaltung für Fans aktueller US-Serien und charaktergetriebener Geschichten.Retro SerienEin Kanal für Liebhaber zeitloser TV-Klassiker. Bewitched, Charlie's Angels, Dawson's Creek, Bezaubernde Jeannie und Parker Lewis gehören zu den ikonischen Serien, die ganze Generationen geprägt haben. Der Kanal bringt ein breites Spektrum an Retro-Unterhaltung zurück auf den Bildschirm.Movie UniverseDer Filmkanal umfasst zahlreiche Titel aus Sony Pictures umfangreicher Filmbibliothek mit über 250 Filmen und Filmklassikern. Der Sender deckt zahlreiche Genres ab - von Action über Drama bis hin zu Family Entertainment. Eine große Auswahl an Titeln aus mehreren Jahrzehnten sorgt für kontinuierliche Abwechslung."Sony Pictures steht für Qualität und Vielfalt und ist für waipu.tv ein wichtiger Content-Partner. In den kommenden Wochen erweitern wir das Angebot um weitere Inhalte und bieten damit unseren Kunden kontinuierlich neue Premium-Inhalte", sagt Michael Marberg, Head of New-TV Partnerships bei waipu.tv.Die neuen Kanäle stehen allen waipu.tv-Kunden zur Verfügung. Außerdem sind die Inhalte über die waiputhek abrufbar. Mit der neuen Partnerschaft baut waipu.tv seine Position als größte Plattform für HD-Fernsehen im deutschen Markt weiter aus.Pressekontakt:EXARING AGJasmin Mittenzweijasmin.mittenzwei@exaring.deOriginal-Content von: waipu.tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165706/6213891