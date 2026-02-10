Zürich - Der Getränkeabfüller Coca-Cola HBC hat 2025 in der Schweiz weniger verkauft als im Vorjahr. Stark entwickelte sich hingegen das Geschäft mit Energy-Getränken. Das Absatzvolumen in der Schweiz sank auf 68,2 Millionen Verkaufseinheiten, nach 68,7 Millionen im Jahr 2024. Dies entspricht einem Rückgang von 0,7 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Eine Verkaufseinheit («Unit Case») entspricht branchenüblich rund 5,7 Litern Getränk. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
