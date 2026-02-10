DJ RWE in jüngster britischer Erneuerbaren-Auktion auch an Land erfolgreich

DOW JONES--RWE hat sich bei der jüngsten Erneuerbaren-Auktion in Großbritannien für fünf Solarprojekte mit insgesamt 215 Megawatt sowie für drei Onshore-Windprojekte mit insgesamt 76 Megawatt Kapazität langfristige zweiseitige Differenzverträge (Contracts for Difference) gesichert. Vor knapp einem Monat war RWE bereits bei der Offshore-Auktion mit fünf Entwicklungsprojekten erfolgreich gewesen.

Die Solarprojekte erhielten Zuschläge zum Preis von 65,23 Pfund je Megawattstunde, die Onshore-Windprojekte zum Preis von 72,24 Pfund je Megawattstunde (jeweils inflationsindexiert in 2024er Preisen), wie der Energiekonzern in Essen mitteilte.

