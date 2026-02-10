Die MHP Hotel AG berichtete über Rekord-KPIs im vierten Quartal, trotz eines Rückgangs der Belegung auf 78 %, der durch den anfänglichen Hochlauf des neu eröffneten Conrad Hamburg verursacht wurde. Ohne das Conrad stieg die Belegungsquote auf ein Rekordniveau von 82 %, was die starke zugrunde liegende Portfolio-Performance unterstreicht. Die durchschnittlichen Tagesraten erreichten mit 249 EUR (+10 % im Vergleich zum Vorjahr) einen Rekord, gestützt durch die Preisresilienz im Premium-Segment und einen vorteilhaften Mix (insbesondere durch den Koenigshof), was die RevPAR auf 195 EUR und sogar auf 203 EUR ohne das Conrad anhebt. Die Umsätze im vierten Quartal stiegen um starke 16 % im Vergleich zum Vorjahr. MHP bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 (Umsätze von 180 Mio. EUR, EBITDA von 15 Mio. EUR) und gab eine erste Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von 225 Mio. EUR Umsatz und mindestens 10 Mio. EUR EBITDA bekannt. Unter Berücksichtigung der Renovierungskosten für das Le Méridien Hamburg und Stuttgart senken wir unsere EBITDA-Schätzungen für 2026 um etwa 1 Mio. EUR, bestätigen jedoch unser BUY-Rating und ein Kursziel von 3,30 EUR. Eine Bewertung von 3,6x EV/EBITDA für GJ26 impliziert einen Discount von etwa 50 % im Vergleich zu den Mitbewerbern und bietet einen soliden Risikopuffer. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag





