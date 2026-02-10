FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS SAFESTORE TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 870 (740) PENCE - BARCLAYS REINITIATES BIG YELLOW GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1200 PENCE - BERENBERG RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 308 (289) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 4000 (3900) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP REINITIATES GLENCORE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 600 PENCE - CITIGROUP REINITIATES RIO TINTO WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 7000 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 325 (300) PENCE - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 2800 (2300) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN STARTS DRAX GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 947 PENCE - GOLDMAN STARTS LONDONMETRIC PROPERTY WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 210 PENCE - JPMORGAN RAISES CRODA PRICE TARGET TO 4000 (3600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 3000 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS SAFESTORE TO 'REDUCE' (HOLD) - PEEL HUNT CUTS S&U TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 2460 (2000) PENCE - RBC RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 370 (290) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6900 (5800) PENCE - 'NEUTRAL'
