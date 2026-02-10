Im Januar hat sich der Monatsmarktwert für Solarstrom auf gut elf Cent pro Kilowattstunden erhöht. Im Zuge steigender Spotmarktpreise legten auch die Marktwerte für die Windenergie zu - überproportional stark für die Vermarktung von Offshore-Wind auf 10,5 Cent/kWh. Der Monatsmarktwert Solar ist im Januar 2026 vor dem Hintergrund höherer Spotpreise für Strom auf 11,019 Cent pro Kilowattstunde (kWh) angestiegen. Das zeigen Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber. Im Dezember 2025 betrug die Vergütung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
