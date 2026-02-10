Eine neue Brandschutzdachfolie soll das Brandrisiko von Photovoltaikanlagen auf Flach- und Steildächern reduzieren. Das norwegische Unternehmen Bridgehill setzt dabei auf einen Intumeszenz-Mechanismus, der Dachaufbauten vor extremer Hitze schützen soll. Das norwegische Unternehmen Bridgehill hat eine Brandschutzdachfolie speziell für den Einsatz unter Photovoltaikanlagen entwickelt. Nach Angaben des Herstellers handelt es sich um die erste Membran, die gezielt als passive Brandschutzschicht für Photovoltaik-Anlagen konzipiert wurde. Ziel ist es, das Brandrisiko insbesondere bei gewerblichen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
