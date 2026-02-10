Tesla hat einige zentrale Leistungswerte seines E-Lkw Semi offiziell gemacht - etwa eine Antriebsleistung von 800 kW. Spruchreif ist nun auch, dass die Serienversion des Klasse-8-Lkw in zwei Ausstattungsvarianten kommt - Standard Range und Long Range. Die Massenproduktion soll nach mehrfacher Verzögerung dieses Jahr beginnen. Tesla hat seine Unter-Website zum Elektro-Lkw Semi aktualisiert - wie üblich, ohne darauf offiziell aufmerksam zu machen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net