Der Dax gibt in diesen Tagen eine bärenstarke Vorstellung. Die jüngste Schwäche scheint endgültig überwunden. Der Index setzt sich oberhalb von 25.000 Punkten fest. Die Rückkehr über diese psychologisch relevante Marke war eminent wichtig - dass sich der Index nun darüber zu behaupten scheint, ist nicht minder wichtig.Das aktuelle Kursniveau des Dax wird spätestens am morgigen Mittwoch einem ernsthaften Belastungstest unterzogen. In den USA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de