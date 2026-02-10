Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns steht zur Stunde tief im Minus. Das Unternehmen meldete die Ergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Reaktion des Marktes lässt es vermuten - zufrieden war man am Markt nicht. Im Vorfeld hatte man sich Einiges mehr vom heutigen Termin versprochen; notierte die Aktie doch unmittelbar vor der Veröffentlichung nahe dem bis dato gültigen 52-Wochen-Hoch.TUI mit robusten Zahlen für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de