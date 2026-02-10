TUI überrascht zum Buchungsstart im Winter mit einem deutlichen Gewinnanstieg - dennoch reagieren Anleger zunächst verhalten. Denn neben starken operativen Fortschritten bleiben Zweifel am Wachstumstempo und der Buchungsdynamik bestehen. Bei TUI prallen derzeit zwei Logiken aufeinander: operativ verbessert sich das Geschäft spürbar, an der Börse zählt aber vor allem der nächste Impuls. Genau deshalb rücken nun Buchungstrends, Preisniveau und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE