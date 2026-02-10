Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag wenig bewegt. Zwar arbeitete sich der SMI nach einer leicht negativen Eröffnung in den positiven Bereich vor, aber die Handelsspanne blieb sehr eng. Von einer Branchenschwäche erfasst werden die Versicherungsaktien. Die Vorgaben aus Übersee präsentierten sich erneut freundlich, nachdem die Wall Street am Montag etwas fester in die neue Woche gestartet war und in Asien vor allem die japanische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
