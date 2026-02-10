Datum der Anmeldung:
06.02.2026
Aktenzeichen:
B5-30/26
Unternehmen:
Addtech Nordic / RAMME Electric Machines (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Hochleistungs-Permanentmagnetmaschinen, Permanentmagnet-Elektrogeneratoren, Permanentmagnet-Elektromotoren
