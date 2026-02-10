Datum der Anmeldung:
02.02.2026
Aktenzeichen:
B1-32/26
Unternehmen:
Sopra Steria Group SA, Annecy, Frankreich; Mittelbarer Erwerb sämtlicher Anteile an und Alleinkontrolle über die Starion Group SA, Libin, Belgien, und die Nexova Group SA, Libin, Belgien.
Produktmärkte:
Ingenieurdienstleistungen
