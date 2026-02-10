Der Verband warnt davor, dass durch anstehende Gesetzesvorhaben die Energiewende im Strombereich ins Stocken gerät und im Wärmebereich nicht aus den Startlöchern kommt. Nötig sei ein Mix aus Fordern, Fördern und CO2-Bepreisung. Solarenergie müsse im geplanten Gebäudemodernisierungsgesetz stärker gewürdigt werden. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) warnt vor dem Hintergrund der geplanten Gesetzesnovellierungen im Energiebereich vor gravierenden Folgen für die Energiewende. Aktuell ist das sogenannte Netzpaket des Bundeswirtschaftsministeriums im Fokus, es stehen aber auch das Gebäudemodernisierungsgesetz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland