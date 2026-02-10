Solarthermie für die Heizung, Photovoltaik für die Wärmepumpe - die Solarenergien können erheblich mehr zur Wärmeversorgung in Deutschland beitragen als bisher. Der BSW-Solar fordert, diese Potenziale für das künftige Gebäudemodernisierungsgesetz zu nutzen. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) fordert im Zuge der anstehenden Gesetzgebung zur Gebäudemodernisierung die kostengünstige Solarenergie stärker einzubeziehen. Wie der Verband mitteilte, ist die Ergänzung einer Solaranlage zur bestehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
