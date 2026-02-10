© Foto: DroneShieldNach einer brutalen Woche sendet DroneShield ein starkes Lebenszeichen: ein global erfahrener COO, der Fertigung und Lieferketten hochskalieren soll. Die Aktie haussiert.DroneShield versucht nach den heftigen Ausschlägen der Vorwoche, wieder Boden gutzumachen - und setzt dafür auf einen Schwergewicht-Manager. Das Unternehmen hat Michael Powell zum Chief Operating Officer ernannt, einen Branchenveteranen, der seit über 25 Jahren Rüstungs-, Infrastruktur- und Hightech-Projekte führt. Powell war zuvor in leitenden Positionen bei Thales Australia und Knorr-Bremse verantwortlich für internationale Teams, große Produktionsketten und operative Programme im Bereich mehrerer hundert Millionen …Den vollständigen Artikel lesen
