Octopus Energy und Ford bringen ein gemeinsames Vehicle-to-Grid-Angebot für Privatkunden in Deutschland an den Start. Das Modell kombiniert Bonuszahlungen und vergünstigten Ladestrom. Der Stromanbieter Octopus Energy und der Autohersteller Ford bringen bidirektionales Laden für Privatkunden in Deutschland an den Start. Damit reiht sich das Modell in eine bislang überschaubare Zahl kommerzieller V2G-Angebote ein. Zum Marktstart richtet sich das Angebot an Fahrerinnen und Fahrer des Ford Capri und des Ford Explorer. In Kombination mit einem bidirektionalen Stromtarif von Octopus Energy, der technischen
