EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft
Die Commerzbank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Nettoergebnis von 2,63 Mrd. Euro erzielt (2024: 2,68 Mrd. Euro) - trotz Restrukturierungsaufwendungen für die Transformation der Bank. Damit übertraf sie ihr ursprüngliches Wachstumsziel für 2025. Bereinigt um die Restrukturierungsaufwendungen stieg das Nettoergebnis um rund 13 % auf einen Rekordwert von 3 Mrd. Euro.
"2025 war für die Commerzbank ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr, und wir möchten unsere Investorinnen und Investoren an diesem Erfolg teilhaben lassen", sagte Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank. "Insgesamt geben wir 2,7 Mrd. Euro an Kapital zurück und damit sogar etwas mehr, als wir ursprünglich versprochen hatten."
Wie im Rahmen ihrer Strategie "Momentum" angekündigt, wird die Commerzbank 100 % des Nettoergebnisses vor Restrukturierungsaufwendungen und nach Abzug der Additional-Tier-1-(AT-1) Kuponzahlungen an ihre Aktionärinnen und Aktionäre zurückgeben. Zur Umsetzung der Kapitalrückgabe hat der Vorstand der Commerzbank heute den Start eines weiteren Aktienrückkaufs beschlossen. Vom 12. Februar an wird die Bank eigene Aktien im Volumen von bis zu 540 Mio. Euro zurückkaufen. Zudem beabsichtigt die Bank, der Hauptversammlung am 20. Mai 2026 eine auf 1,10 Euro je Aktie erhöhte Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr vorzuschlagen (2024: 0,65 Euro). Einschließlich des bereits im Dezember 2025 abgeschlossenen Aktienrückkaufs im Volumen von rund 1 Mrd. Euro beläuft sich die Kapitalrückgabe für 2025 damit auf insgesamt 2,7 Mrd. Euro.
Der nun beschlossene Aktienrückkauf ist der sechste Rückkauf eigener Aktien der Commerzbank seit dem Jahr 2023. Er soll spätestens bis zum 26. März dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Bank plant, die erworbenen Aktien zu einem späteren Zeitpunkt einzuziehen. Ihre vollständigen vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht die Commerzbank am morgigen Mittwoch, den 11. Februar 2026.
Den Fortschritt des aktuellen Aktienrückkaufs wird die Commerzbank wöchentlich auf ihrer Internetseite veröffentlichen.
10.02.2026
