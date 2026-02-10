Genf - Die Genfer Privatbank Pictet hat im Geschäftsjahr 2025 viele Neugelder angezogen und weist einen Rekordwert bei den verwalteten Vermögen aus. Der Reingewinn konnte leicht gesteigert werden. Pictet erwirtschaftete im letzten Jahr einen Reingewinn von 667 Millionen Franken, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Im Jahr 2024 war noch ein leicht tieferer Überschuss von 665 Millionen ausgewiesen worden. Bei einem Geschäftsertrag von 3,21 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
