Coca-Cola hat am Dienstag gemischte Ergebnisse für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Der Umsatz blieb hinter den Erwartungen der Analysten zurück, zudem stellt der Konzern für 2026 nur ein gedämpftes Wachstum in Aussicht gestellt. Die Aktie verliert im vorbörslichen US-Handel mehr als drei Prozent. Im vierten Quartal erzielte Coca-Cola einen Nettogewinn von knapp 2,3 Milliarden Dollar beziehungsweise 53 Cent je Aktie. Damit lag das Ergebnis leicht über dem Vorjahreswert von 2,2 Milliarden Dollar
