Kommentare aus den Reihen der US-Notenbank Fed zur Zinsentwicklung haben die US-Börsen am Dienstag etwas ausgebremst. Anleger richten ihren Blick daher bereits auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Mittwoch. Am Freitag stehen zudem Verbraucherpreise an. Die Daten dürften Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed geben.Laut der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammack, könnten die Zinsen für längere Zeit unverändert bleiben. Die Auswirkungen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär