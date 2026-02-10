Zürich - Für Anleger in der Schweiz sind vertrauensvolle und personalisierte Beziehungen, Zuversicht mit Blick auf die Zukunft und ein Gefühl der Sicherheit wichtiger als reine Anlageperformance, wenn es um Finanzberatung geht. Dies ist ein zentrales Ergebnis der neuen Studie Client Connect: The Vanguard Advice Survey 2026, für die Vanguard 1'006 beratene Investoren sowie 224 Finanzberater in der ganzen Schweiz befragt hat. Die Umfrage bestätigt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
