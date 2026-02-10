Nach massiven Kursverlusten in den letzten Wochen und Monaten meldet sich die Spotify-Aktie am Dienstagmittag mit einem Paukenschlag zurück. Der Kurs des Musik-Streamingdienstes schießt um +12% nach oben. Konnten die Schweden mit ihren Quartalszahlen so positiv überraschen und sollten Anleger jetzt auf eine Trendwende an der Börse setzen? Überraschend starke Zahlen und Prognosen Mit den Zahlen für das abgelaufene Vierteljahr sorgte Spotify in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de