Nach den starken Kursverwerfungen in den vergangenen Wochen sendet die SAP-Aktie ein Lebenszeichen aus und kann sich in den letzten Tagen wieder etwas von den jüngsten Tiefs lösen. Am Dienstag steigt der Wert um +0,51% auf 175,82 €. Doch wie nachhaltig ist die Erholungsbewegung und wie sollten sich Anleger nun am besten verhalten? Haben wir den finalen Sell off gesehen? Das deutsche DAX-Schwergewicht gibt schon seit geraumer Zeit ein sehr bedenkliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de