Die Werte für europäische Gewerbeimmobilien steigen auch Ende 2025 weiterhin an

LONDON, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited ("Altus Group") (TSX: AIF), ein führender Anbieter von Informationen zu Gewerbeimmobilien (Commercial Real Estate, "CRE"), veröffentlichte heute seine Datensatzanalyse zu den europaweiten Bewertungstrends auf dem europäischen Immobilienmarkt für Q4 2025.

Die Altus Group kompiliert und aggregiert vierteljährlich die CRE-Bewertungsdaten für den europäischen Markt und gewährt damit Einblicke in die Faktoren, die die Bewertungen gewerblicher Immobilien beeinflussen. Der aggregierte Datensatz für das Q4 2025 umfasste europaweite, offene diversifizierte Fonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 29 Mrd. Euro. Die Fonds sind in 16 Ländern aktiv und erstrecken sich hauptsächlich auf die Sektoren Industrie, Büro, Einzelhandel und Wohnimmobilien.

Im letzten Quartal 2025 verzeichneten die europäischen Immobilienmärkte im gesamteuropäischen Bewertungsdatensatz weiterhin konstante Gewinne bei den Werten von Gewerbeimmobilien. Der Anstieg von 0,4 % blieb leicht hinter der im vorausgegangenen Q3 2025 erfassten Zunahme von 0,6 % zurück und lag unter dem Vergleichswert vom Q4 2024 von 0,9 %. Die Datensatzwerte stiegen 2025 insgesamt um 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei das Q4 das sechste Quartal in Folge mit einem positiven Zuwachs darstellte und einen kleinen Teil des Einbruchs wieder gut machte, den der Markt im Zuge des zweijährigen Abschwungs erfahren hatte.

Die Bewertungsrenditen stiegen im Q4 2025 in allen Sektoren, was trotz der Richtlinie der Europäischen Zentralbank, allmählich auf niedrigere Zinssätze umzusteigen, zu einem leichten Druck auf die Werte führte. Eine weitere umfassende Stärkung der Cashflows stellte sicher, dass der Zuwachs im Q4 2025 in allen Hauptimmobilientypen positiv blieb.

"Die neuesten Daten vom gesamteuropäischen Bewertungsdatensatz von Altus zeigen eine nachhaltige Verbesserung der Werte bei allen europäischen Marktsektoren", erklärte Phil Tily, Senior Vice President bei der Altus Group. "In einem in allen Sektoren hart umkämpften Quartal führten der Industrie- und Wohnimmobiliensektor die Bewertung mit den größten Cashflow-Gewinnen an, wobei beide im Q4 2025 einen Wertzuwachs von 0,6 % verzeichneten, während der Büro- und Einzelhandelssektor ein eher gedämpftes Wachstum von jeweils 0,2 % erzielten."

Zu den wichtigsten Highlights nach Sektor geordnet gehören:

Wohnimmobilien: Der Wohnimmobiliensektor zeigte im gesamten Jahr 2025 die beste Performance mit einem Wertezuwachs von 0,6 % im Q4 2025 und einem Wertezuwachs von 3,7 % über das gesamte Jahr - ein Anstieg von 2.5 % im Vergleich zu 2024. Starke Cashflows von überdurchschnittlichen Erhöhungen der Marktmieten stärkten die Werte, die jedoch in der zweiten Jahreshälfte langsamer anstiegen.



Der Wohnimmobiliensektor zeigte im gesamten Jahr 2025 die beste Performance mit einem Wertezuwachs von 0,6 % im Q4 2025 und einem Wertezuwachs von 3,7 % über das gesamte Jahr - ein Anstieg von 2.5 % im Vergleich zu 2024. Starke Cashflows von überdurchschnittlichen Erhöhungen der Marktmieten stärkten die Werte, die jedoch in der zweiten Jahreshälfte langsamer anstiegen. Gewerbe- und Industrieimmobilien: Der Industriesektor zeigte im Q4 2025 ebenfalls eine hervorragende Leistung und hielt im gesamten Jahr ein kontinuierliches Niveau mit Quartalswertzuwächsen zwischen 0,5 und 0,7 %, die einer durchschnittlichen 12-monatigen Zunahme von 2,6 % entsprachen. Dies stellt einen Anstieg um einen Prozentpunkt im Vergleich zu den Jahresergebnissen für 2024 dar (1,6 %). Die Anlegerstimmung in diesem Sektor bleibt weiterhin gut, da die Bewertungsrenditen im Laufe des Jahres hier mehr als in allen anderen Hauptimmobilientypen stiegen.



Der Industriesektor zeigte im Q4 2025 ebenfalls eine hervorragende Leistung und hielt im gesamten Jahr ein kontinuierliches Niveau mit Quartalswertzuwächsen zwischen 0,5 und 0,7 %, die einer durchschnittlichen 12-monatigen Zunahme von 2,6 % entsprachen. Dies stellt einen Anstieg um einen Prozentpunkt im Vergleich zu den Jahresergebnissen für 2024 dar (1,6 %). Die Anlegerstimmung in diesem Sektor bleibt weiterhin gut, da die Bewertungsrenditen im Laufe des Jahres hier mehr als in allen anderen Hauptimmobilientypen stiegen. Büroimmobilien: Der Bürosektor war der gedämpfteste Sektor mit einer Wertzunahme von gerade einmal 0,1 % im Laufe des Jahres. Die Werte in diesem Sektor stockten zu Beginn des Jahres, sanken im Q2 um -1,4 % und beendeten 2025 mit einem relativ gedämpften Anstieg von 0,2 %.



Der Bürosektor war der gedämpfteste Sektor mit einer Wertzunahme von gerade einmal 0,1 % im Laufe des Jahres. Die Werte in diesem Sektor stockten zu Beginn des Jahres, sanken im Q2 um -1,4 % und beendeten 2025 mit einem relativ gedämpften Anstieg von 0,2 %. Einzelhandelsimmobilien: Der Einzelhandelssektor verzeichnete in diesem Jahr ebenfalls ein unterdurchschnittliches Wachstum mit einem Werteanstieg von 1,6 %. Der Sektor erzielte bezüglich Cashflows langsame Fortschritte, wobei der Marktvertragsmieten sich um gerade einmal 0,6 % und 0,8 % im Laufe des Jahres verbesserten. Geschäfte in Einkaufsstraßen gaben im letzten Jahr bei sinkenden Renditen das Tempo an und verhalfen zu einem unterdurchschnittlichen Wertezuwachs von 2,5 %, der einen Anstieg von 0,7 % in den letzten drei Monaten von 2025 beinhaltete.





