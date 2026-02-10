Die Zukunft von Apples Fitness-Abonnement bleibt ungewiss, während das geplante Gesundheitsabo Health Plus offenbar auf Eis liegt: Der iPhone-Hersteller soll Probleme in seiner sonst so erfolgreichen Dienstesparte haben. Der Sportdienst Fitness Plus von Apple, der monatlich 9,99 Euro kostet, steht weiterhin auf dem Prüfstand. Seit Herbst 2025 kursieren Berichte, dass der iPhone-Hersteller das Kursangebot einstellen oder zumindest grundlegend verändern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
