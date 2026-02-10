Solarspeicherspezialist Zendure geht mit drei neuen Produkten an den Markt: für Balkonsolar und zur Nachrüstung bestehender PV-Dachanlagen. Der aus China stammende Solarspeicherproduzent Zendure stellt neue Batteriespeicher in der Serie von Solarflow vor. Es handelt sich um die Produkte Solarflow 2400 Pro, Solarflow 2400 AC+, und Solarflow 1600 AC+. Die neuen Energiespeicherlösungen ergänzen Zendures Produktportfolio, das verschiedene Kundenbedürfnisse abdecke: von der Speicherung von Balkonsolarstrom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
