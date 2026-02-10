© Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpaCisco bringt einen neuen Netzwerkchip für Künstliche Intelligenz. Der Konzern attackiert Nvidia und Broadcom im boomenden Markt für Rechenzentren.Cisco Systems hat einen neuen Netzwerkchip und einen dazugehörigen Router vorgestellt und zielt damit auf den rasant wachsenden Markt für Infrastruktur der Künstlichen Intelligenz. Der Konzern will sich ein Stück vom erwarteten Investitionsboom sichern, der sich laut Cisco auf rund 600 Milliarden US-Dollar beläuft. Wie Reuters berichtet, tritt Cisco mit dem neuen Produkt direkt gegen die Platzhirsche Nvidia und Broadcom an. Die Aktie von Cisco zeigte sich vorbörslich kaum bewegt und lag mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 86,98 US-Dollar. Neuer …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE