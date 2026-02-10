Mahle hat ein neues Wärmerückgewinnungssystem für die effiziente Innenraumheizung von E-Autos entwickelt. Der Mahle HeatX Range+ soll den Energiebedarf für die Klimatisierung im Vergleich zu konventionellen Abluftsystemen um rund 20 Prozent senken. Dass die Heizung einen nennenswerten Einfluss auf den Energieverbrauch und die Reichweite eines Elektroautos hat, weiß jeder, der schonmal im Winter elektrisch unterwegs war. Da es aufgrund des hohen Wirkungsgrads ...Den vollständigen Artikel lesen ...
