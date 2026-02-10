Berlin - Die frühere Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel wird erstmals, seit sie nicht mehr im Amt ist, an einem CDU-Parteitag teilnehmen. Sie wird beim Delegiertentreffen Ende Februar in Stuttgart aber keine Rede halten, teilte das Büro der Altkanzlerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochsausgabe) mit.



Merkel werde am ersten Tag des Treffens in der baden-württembergischen Hauptstadt, dem 20. Februar, als Ehrengast dabei sein, sagte eine Sprecherin ihres Büros. Sie werde "bis einschließlich der Wahl des Parteivorsitzenden" am Freitag bleiben. "Eine Rede wird sie nicht halten."



Die Teilnahme von Merkel am CDU-Parteitag stößt in der Partei auf Wohlwollen. "Das ist ein gutes Signal", sagte Dennis Radtke, Chef des Arbeitnehmerflügels CDA, dem "Spiegel". "Angela Merkel ist eine der prägenden Persönlichkeiten der CDU und des ganzen Landes. Das zeigt doch: Gerade in schwierigen Zeiten stehen wir als Christdemokraten zusammen."



"Ich finde gut, dass Frau Merkel kommt", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß dem "Spiegel". Das unterstreiche, dass die Partei "enorm geschlossen" sei und als Team bei den anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kämpfe.



Auch der Chef der Jungen Gruppe im Bundestag, Pascal Reddig, äußerte sich positiv. Merkels Teilnahme sei "völlig in Ordnung und gar nicht so überraschend", sagte Reddig dem Magazin. "Es ist ein gutes Zeichen, dass Angela Merkel nach einer Phase des Abstands wieder mehr Kontakt zur Partei sucht."



Der CDU-Parteitag findet Ende kommender Woche in Stuttgart statt. Nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft hatte Merkel an den Treffen 2022 und 2024 nicht teilgenommen.





