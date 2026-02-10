Mit der Ferrari Aktie war im letzten Jahr wenig zu gewinnen: Über 40 Prozent büßte das Papier seit dem Allzeithoch ein. Doch das ist jetzt Geschichte: Der Sportwagenbauer präsentierte am Dienstag starke Geschäftszahlen, die Aktie klettert um zeitweise mehr als elf Prozent - so stark wie seit Januar 2019 nicht mehr. Das überzeugt die Anleger.Ferrari hat im vierten Quartal operativ deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent auf 1,80 Milliarden Euro. Damit übertraf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
