Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Pacifica meldet neue hochgradige Entdeckung und genau deshalb kann der Markt das nicht ignorieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0M4W9 | ISIN: CNE100000296 | Ticker-Symbol: BY6
Tradegate
10.02.26 | 15:41
10,255 Euro
+1,48 % +0,150
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
FTSE China 50
HANG SENG
RENIXX
1-Jahres-Chart
BYD CO LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BYD CO LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,24010,28515:42
0,0000,00015:41
Markus Weingran
10.02.2026 15:27 Uhr
166 Leser
Artikel bewerten:
(0)

In Small-Caps umschichten: TSMC: Gute Umsatzzahlen, BYD: Klage gegen Trump, Bayer: Prognoseerhöhung

Ob sich BYD damit einen Gefallen tut? Der chinesische Autobauer geht gerichtlich gegen die von Trump verhängten Strafzölle vor und fordert eine Rückzahlung seit ihrer Einführung. Wie wirkt sich das auf die Aktie aus?Thema des Tages: In Small-Caps umschichten? Während die großen Börsenstars von Apple bis Nvidia gerade schwierigkeite haben neue Rekorde zu markieren, feiern abseits der Schlagzeilen kleinere Unternehmen spektakuläre Comebacks - und teilweise explosive Kursgewinne. Anleger stehen vor einer alten, aber aktuell brisanteren Frage denn je: Spielt die Musik weiterhin bei den Giganten der Wall Street oder beginnt gerade die Stunde der nicht im Rampenlicht stehenden Nebenwerte? …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.