In Small-Caps umschichten: TSMC: Gute Umsatzzahlen, BYD: Klage gegen Trump, Bayer: Prognoseerhöhung

Ob sich BYD damit einen Gefallen tut? Der chinesische Autobauer geht gerichtlich gegen die von Trump verhängten Strafzölle vor und fordert eine Rückzahlung seit ihrer Einführung. Wie wirkt sich das auf die Aktie aus?Thema des Tages: In Small-Caps umschichten? Während die großen Börsenstars von Apple bis Nvidia gerade schwierigkeite haben neue Rekorde zu markieren, feiern abseits der Schlagzeilen kleinere Unternehmen spektakuläre Comebacks - und teilweise explosive Kursgewinne. Anleger stehen vor einer alten, aber aktuell brisanteren Frage denn je: Spielt die Musik weiterhin bei den Giganten der Wall Street oder beginnt gerade die Stunde der nicht im Rampenlicht stehenden Nebenwerte? …Den vollständigen Artikel lesen ...
