Zürich - Der Aufwärtstrend des Schweizer Franken hält an. Grund dafür ist vor allem die aktuelle Dollar-Schwäche. Diese führt auch dazu, dass das Währungspaar Euro/Franken auf neue Tiefstkurse gefallen ist. Aktuell kostet der Euro noch 0,9103 Franken. Das ist weniger als am Morgen (0,9133), vorübergehend notierte der Euro mit 0,9095 gar unter der Marke von 91 Rappen. Der US-Dollar wird derweil zu 0,7646 Franken bewertet, was ebenfalls weniger ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
